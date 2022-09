Mulher esfaqueada por funcionário da Fametro em Manaus chega em delegacia

Com o rosto coberto por um capuz, a mulher não quis dar detalhes sobre o caso à imprensa. Segundo a polícia, a vítima, que também é funcionária na biblioteca da faculdade, pegou 10 pontos no pescoço e o corte não foi profundo.

Manaus/AM - A mulher esfaqueada por um funcionário da Fametro neste sábado (17) no 9º andar do prédio da Avenida Constantino Nery, no bairro Chapada, em Manaus, chegou na delegacia para prestar depoimento à polícia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.