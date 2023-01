Mulher é procurada pela Polícia após furtar celular em unidade de saúde em Manaus

Quem tiver informações acerca da qualificação e localização da mulher, deve entrar em contato pelo número (92) 3618-9955, disque-denúncia do 29° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, afirmou a autoridade policial.

Segundo o delegado Márcio André, titular da unidade policial, as investigações iniciaram logo após o delito, onde foi possível constatar, por meio das imagens das câmeras de segurança da unidade de saúde, que uma mulher teria sido a autora do delito.

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas solicita a colaboração de todos na divulgação das imagens de uma mulher, ainda não identificada, procurada pelo furto de um aparelho celular. O crime aconteceu no dia 13 de outubro de 2022, por volta das 8h50, em uma unidade de saúde localizada no bairro Mauazinho, zona leste de Manaus.

