Mulher é presa por tentar matar padrasto durante briga no Amazonas

“O padrasto dela conseguiu se recuperar. Aqui na DEP foi instaurado um Inquérito Policial (IPL) contra a autora, para investigar as circunstâncias do fato, porém, ela não compareceu a nenhum ato processual”, explicou a delegada.

Segundo a delegada Roberta Merly, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru, na ocasião do crime, a família celebrava a chegada do Ano Novo, porém a mulher teve uma briga com a vítima, motivada pelo uso de bebidas alcoólicas, e desferiu três facadas nele, que ficou em estado grave e foi socorrido até uma unidade hospitalar.

