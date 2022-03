Mulher é presa por tentar levar drogas para presídio no Amazonas

“Durante as investigações, constatamos que a infratora estava levando oito porções de substâncias tipo skunk para o local. Ao tomarmos conhecimento sobre o caso, iniciamos as diligências para identificá-la e, na data de hoje, logramos êxito em sua prisão”, explicou Barradas.

Manaus/AM - Ana Caline Gama da Silva, 22 anos, foi presa nesta terça-feira (22), quando tentava entrar com drogas no presídio de Coari, no Amazonas.

