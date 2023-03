Mulher é presa por fazer 'delivery' de drogas em Manaus

“Verificamos que ela realizava uma espécie de ‘delivery’ para distribuição de drogas para outras áreas da capital. Durante revista no imóvel, apreendemos uma bolsa com 10 pacotes de maconha e sete de cocaína, duas armas de fogo, duas armas brancas e outra de fabricação caseira, além de duas balanças de precisão e vários cartuchos”, relatou Aguiar.

De acordo com o delegado Gesson Aguiar, titular 17° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as diligências iniciaram após as equipes receberem denúncias anônimas, informando que uma mulher, na localidade mencionada, armazenava drogas e armas de fogo em sua residência. Os policiais foram ao local e constataram a veracidade da denúncia.

