Mulher é presa no aeroporto de Manaus ao tentar embarcar com 11 Kg de droga

Por meio da verificação via scanner constatou-se a existência de 11,3 kg de skunk na mala que tinha como destino a capital Vitória, no Espírito Santo. A Polícia Federal deu voz de prisão à passageira e apreendeu a droga.

Manaus/AM - Uma mulher foi presa ao ser flagrada tentando embarcar no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes com 11,3 quilos de Skunk escondidos em uma mala nessa segunda-feira (17).

