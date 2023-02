Mulher é presa com drogas no Porto de Manaus ao tentar embarcar para Santarém

De acordo com o delegado George Gomes, titular do 3° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a prisão de Anna ocorreu em virtude de investigações referente ao tráfico de drogas na rota entre Manaus e Santarém.

Manaus/AM - Anna Rosa da Silva Guimarães, de 24 anos, foi presa nesta quarta-feira (08) pelo crime de tráfico de drogas, na Balsa Amarela, no Porto da Manaus Moderna, bairro Centro, zona centro-sul, no momento em que a mulher iria embarcar para Santarém, no Pará.

