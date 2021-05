Mulher é presa com drogas e R$ 22 mil escondidos no guarda-roupas em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher de 24 anos foi presa com drogas e R$ 22 mil em espécie escondidos em casa nessa quarta-feira (12), no bairro Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul.



A prisão ocorreu após denúncia anônima que levou a polícia até uma residência na avenida professor Nilton Lins. Assim que os policiais pediram para ver a casa, a mulher disse que estava guardando entorpecentes para um traficante que estaria ameaçando o irmão dela.



A jovem indicou que a droga estava escondida em cima do guarda-roupa e que tinha na casa o valor de R$ 22 mil. Ao ser questionada sobre o paradeiro do traficante, ela disse que o suspeito estaria perto do “campo do Suplazão”, no bairro Petrópolis, zona sul.



As equipes foram ao local e não conseguiram encontrar o homem , mas acharam debaixo de uma das casas uma bolsa com três armas de fogo, sendo dois calibre 38 e uma calibre 32. O caso foi registrado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).