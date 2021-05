Homem é atacado com terçadada no rosto durante confusão no Amazonas

Os dois se desentenderam no local e um deles acabou sendo atacado com quatro golpes pelo corpo. A vítima deu entrada no hospital em estado grave com um corte profundo na face que acabou atingindo uma artéria.

Manaus/AM - Um homem de 49 anos foi preso depois de tentar matar outro a golpes de terçado no município na rua José Panza, bairro Cidade Baixa do município de Itapiranga, a 227 quilômetros de Manaus.

