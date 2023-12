Mulher é presa com drogas ao tentar fugir da polícia no Amazonas

Manaus/AM - Uma mulher, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi presa com drogas ao tentar fugir da polícia, na quinta-feira (21), no município de Coari, no interior do Amazonas.

De acordo com policiais do 5° Batalhão de Polícia Militar (BPM), por volta das 21h, os policiais militares foram informados que homens com arma de fogo estariam consumindo drogas na rua Crispiliano Sales, naquele município.

A equipe foi ao local para verificar a denúncia e se deparou com um grupo suspeito que fugiu com a chegada da polícia.

Uma mulher foi presa no momento em que tentava se desvencilhar de uma bolsa contendo, R$ 660,75; 600g de maconha tipo “Skunk”, 45g aproximadamente de “Oxi”, 82g aproximadamente de “Cocaína”, quatro aparelhos celulares, duas balanças de precisão, uma máquina de cartão e um relógio.

Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a delegacia do município.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.