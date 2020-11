Mulher é presa com 20 kg de drogas ao tentar fugir pela janela no Amazonas

Manaus/AM - Uma mulher, de 27 anos, foi presa e uma adolescente, de apenas 15 anos, foi apreendida nesta quinta-feira (19), com quase 20 kg de drogas, além de R$ 7.210,00 em espécie e diversas anotações do comércio ilegal de entorpecentes. A prisão ocorreu no município de Lábrea, interior do Amazonas.

A Polícia Militar recebeu denúncia indicando que havia uma intensa movimentação de pessoas em um beco. Chegando ao local, várias pessoas foram vistas correndo para dentro de uma casa ao perceberem a presença da polícia.

Uma mulher tentou fugir pela janela, mas foi impedida pelos militares. Ainda na casa, uma adolescente de 15 anos foi flagrada tentando esconder pacotes e itens de embalar as drogas. Após buscas no local, foram encontrados 26 pacotes de maconha, totalizando 19,5 quilos; R$ 7.210,00 em espécie; além de anotações e comprovantes de depósitos em contas bancárias.

As duas mulheres foram conduzidas e apresentadas na Delegacia de Polícia de Lábrea, juntamente com o material apreendido, para a conclusão dos procedimentos legais.