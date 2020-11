Mulher e comparsas são presos com drogas escondidas em barco no Amazonas

Manaus/AM - Três homens de 21, 33 e 34 anos e uma mulher, de 33, foram presos nessa quinta-feira (19) suspeitos de tráfico internacional de drogas. Eles estavam com 13 Kg escondidos em uma embarcação atracada no município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas.

Equipes da Polícia Civil e do Exército Brasileiro (EB) localizaram a carga escondida no assoalho do barco durante uma revista, depois que o grupo ancorou na comunidade Cucuí. Em nota, a delegada Grace Jardim informou que os suspeitos compraram a droga na Colômbia.

Ao todo, 13kg de maconha em tabletes foram apreendidos. Os suspeitos foram presos em flagrante.