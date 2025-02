Mulher é presa com 15 tabletes de drogas escondidos em mala em Coari

Durante o procedimento, as cadelas Havana e Athena da Companhia Independente com Cães (CipCāes), sinalizaram que dentro da mala poderia haver drogas. No momento da checagem, as equipes localizaram os entorpecentes embalados em sacolas.

Manaus/AM - Uma mulher de 33 anos foi presa, na manhã deste domingo (23), com 15 tabletes de cocaína e pasta-base. A droga estava em uma embarcação abordada próximo a Coari e escondida dentro de uma mala. Uma mulher de 33 anos foi presa em flagrante suspeita de transportar as drogas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.