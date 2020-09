Mulher é morta pelo marido após amiga entregar traição

Michely Pereira Sampaio, 18, foi assassinada pelo próprio marido, um homem de 22 anos, e teve o corpo abandonado próximo a ponte do Sucuba, em Alto Alegre, no Norte de Roraima.

Segundo um site de notícias do Globo, a polícia contou que Michely teria traído o marido após uma discussão no domingo (13). Amigas da vítima teriam fotografado ela durante a festa e uma delas enviou as imagens para o marido da jovem, que acabou estrangulada e espancada.

O marido da vítima foi preso na quarta-feira (16) por suspeita de feminicídio junto com um amigo, de 19 anos, que teria participado no crime.

Conforme a polícia, outras duas pessoas são suspeitas de participar do assassinato da jovem. Uma delas, era uma amiga da jovem, que teve como função atrair Michely até o marido para ser assassinada.