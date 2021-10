Mulher é flagrada com tabaco nas partes íntimas em cadeia de Manaus

“Foram encontrados 115 gramas de tabaco com a visitante. Por conta dessa infração, ela terá o cadastro suspenso”, disse o diretor do Compaj, Felipe Abreu.

O flagrante foi descoberto no momento em que a mulher passava por procedimento de revista no bodyscan, quando a monitora de ressocialização visualizou uma imagem estranha nas partes íntimas

Manaus/AM - Uma mulher tentou entrar com produto proibido no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no quilômetro 8 da BR-174. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) adotou os procedimentos administrativos cabíveis e determinou a suspensão do cadastro de visitante, conforme previsto na Portaria nº 12/2021.

