Mulher é executada com tiro na cabeça em ramal no Amazonas

Manaus/AM - Milena Silva de Souza, 25, foi encontrada morta nessa segunda-feira (7), no Ramal do Piranha, no município de Urucurituba, no interior do Amazonas.

Uma denúncia anônima levou a polícia ao local onde a vítima estava. Milena foi executada com um tiro na cabeça e ao menos doze pessoas teriam participado do crime.

Elas seriam membros de uma organização criminosa e oito já foram presas pela Polícia Civil. Entre os suspeitos estão duas mulheres de 19 e 43 anos, todos vão responder pelo assassinato.

A polícia segue com as buscas por outros quatro integrantes do grupo.