Mulher Ã© estuprada com o filho de seis meses no colo

Um homem foi preso em flagrante após estuprar e roubar os pertences de uma mulher na noite de terça-feira (29), em Itaberaí. A vítima estava com o filho de seis meses no colo e a todo momento era ameaçada pelo autor do crime, que dizia que iria estuprar o bebê também.

Segundo o Mais Goiás, a Polícia Militar contou que o homem avistou a mulher saindo de casa e utilizou uma faca para levá-la para um terreno baldio, onde ela foi abusada, agredida e ameaçada.

A polícia disse ainda, que a vítima relatou que homem dizia que se ela gritasse, estupraria também o bebê e depois mataria ambos. A faca, conforme explicou a mulher, ficava apontada para o bebê durante todo o tempo que ficaram sob domínio do suspeito.

Após o crime ele roubou o aparelho celular da mulher uma quantia de R$150. A polícia fez buscas após a vítima procurar a delegacia e encontrou o acusado na casa dele.

No local, foram encontrados o celular da vítima, as roupas utilizadas por ele no momento do crime, algumas peças de roupas íntimas femininas e outros dois aparelhos celulares, que ele não soube explicar de quem eram. A quantia em dinheiro já havia sido gasta por ele.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil (PC) de Itaberaí.