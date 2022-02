Mulher é espancada e corre em rua pedindo ajuda em Manaus

Manaus/AM- Uma mulher foi espancada na noite desta segunda-feira (31), e foi encontrada pedindo ajuda na rua I, na comunidade Bairro Novo, no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus. De acordo com informações da polícia, a mulher apareceu na rua com ferimentos nos braços e cabeça. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a encaminharam para o Hospital Platão Araújo. A polícia explicou, que vai apurar o caso com a vítima após a mesma receber atendimento médico, para tentar localizar os autores das agressões, assim como a motivação do crime.

