Mulher é detida após arrastar filha de 4 anos em rua no Amazonas

Manaus/AM - Uma mulher de 31 anos foi presa presa em flagrante na noite de terça-feira (9), por maus-tratos praticados contra a própria filha de 4 anos. O caso aconteceu no bairro Itaúna 2, em Parintins. Segundo a delegada Alessandra Trigueiro, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Parintins, populares se dirigiram até a unidade policial para formalizar a denúncia, informando que uma mulher estaria arrastando a filha, em via pública, e ocasionando lesões na vítima. “Após as denúncias, nós nos deslocamos para o endereço informado, onde constatamos que a mulher estava sob efeito de bebidas alcoólicas. Já a criança, além de estar suja, apresentava lesões na mão e não havia se alimentado”, disse a titular. Conforme a autoridade policial, foi acionado o Conselho Tutelar, que entregou a vítima aos cuidados da tia materna.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.