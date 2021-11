Mulher é assassinada com 15 facadas na frente dos filhos pequenos no Amazonas

Segundo informações do investigador Gonzaga Rezende, vizinhos da vítima acionaram a polícia após ouvirem gritos vindos da residência e perceberem que o marido de Elizandra estaria com uma faca nas mãos e as roupas cheias de sangue.

Manaus/AM - Elizandra Pedrosa da Silva, de 28 anos, foi assassinada nesta terça-feira (23), na frente dos filhos dentro da casa onde morava, na Rua Júlio Marinho, do Bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Eirunepé.

