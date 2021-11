Mototaxista invade casa ao ser surpreendido por tiroteio entre facções em Manaus

Manaus/AM - Um intenso tiroteio foi registrado na madrugada desta quarta-feira (3), no bairro Puraquequara, na Zona Leste.Na ocasião, um mototaxista ficou no meio do fogo cruzado e acabou tendo a motocicleta roubada.

A situação ocorreu na Comunidade Coração de Mãem no ramal da Suzuki, por volta de 1h. Segundo a polícia, o homem chegou a invadir uma residência para tentar se proteger do confronto entre facções rivais no local.

O proprietário do imóvel acionou a polícia e o homem foi resgatado. Ao sair, ele percebeu que seu veículo havia sido levado.

Horas depois da saída da PM do local, um novo tiroteio ocorreu, mas ninguém ficou ferido ou foi preso. A polícia voltou à comunidade e reforça a segurança nessa manhã.