Dez pessoas foram presas nas últimas 24 horas no Amazonas

Manaus/AM - Dez pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido durante os patrulhamentos realizados na segunda-feira (01) e na madrugada desta terça-feira (02). As prisões ocorreram em Manaus e nos municípios de Rio Preto da Eva e Boca do Acre, interior do Amazonas.

Crimes como tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo motivaram as prisões. As ocorrências policiais foram registradas nos bairros Cidade Nova, Compensa, Santo Agostinho, Jorge Teixeira e Monte das Oliveiras. Ao todo, foram apreendidas mais de 340 porções de entorpecentes, cinco balanças de precisão, duas armas de fogo e R$ 360 em espécie.

Na tarde de segunda-feira, policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam um homem de 21 anos com um revólver calibre 38. A ação ocorreu no bairro Compensa, zona oeste. Com ele, também foi encontrada uma munição, uma porção de entorpecente e uma balança de precisão.

Policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem de 29 anos com uma motocicleta modelo honda/fan 150 e placa NOS-9822, com restrição de roubo. O suspeito foi abordado na avenida Autaz Mirim, bairro São José, zona leste.

De acordo com a polícia, o proprietário da motocicleta reconheceu o homem como sendo o autor do crime. O suspeito foi encaminhado ao 14 º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado pelo crime de roubo.

Um homem de 21 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro Cidade Nova, zona norte. Durante a abordagem realizada por policiais militares da 6ª Cicom foram apreendidas com o suspeito, 18 trouxinhas de cocaína, 71 pedras de oxi, 23 gramas de maconha e uma balança de precisão.

Interior

Após denúncia, policiais militares da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) prenderam em flagrante um homem de 18 anos pelos crimes de furto e tráfico de drogas. A prisão foi realizada durante patrulhamento ostensivo, no Porto do Oliveira, município de Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus).

Com o suspeito, apontado também como autor de furtos de motores de rabeta, também foram encontradas 74 porções de cocaína e 14 tabletes de maconhas. O homem foi encaminhado para a unidade policial do município.