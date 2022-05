Mototaxista é preso por descumprir medida protetiva após agredir ex-mulher no Amazonas

Decisão judicial – O mandado de prisão preventiva em nome do homem foi expedido no dia 30 de abril deste ano, pela juíza Priscila Pinheiro Pereira, da Comarca de Manacapuru.

“Não conformado com o término, o homem passou a ameaçá-la. Em razão disso, ela solicitou uma medida protetiva em seu favor, decisão na qual o autor a desrespeitava com ameaças contínuas. No dia 20 de abril deste ano, a jovem estava em um estabelecimento comercial, na companhia de amigos, e o autor foi até ao local e a agrediu fisicamente”, explicou a delegada.

De acordo com a delegada Roberta Merly, a jovem e o homem mantiveram um relacionamento por 3 anos, no entanto, o mesmo chegou ao fim há pouco mais de 1 ano, devido às agressões praticadas por ele.

Manaus/AM - Um mototaxista de 29 anos, não identificado, foi preso neste domingo (01) em cumprimento a um mandado de prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva contra sua ex-companheira, no município de Manacapuru, interior do Amazonas.

