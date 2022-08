Mototaxista é assassinado com mais de 15 tiros ao sair de beco em Manaus

Manaus/AM - O mototaxista Edilson Feitosa Ribeiro, 23, foi assassinado com mais de 15 tiros nesta sexta-feira (5) no beco Estavane, na rua do Porto, no bairro Compensa 2, na zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações da polícia, o homem estava saindo do beco quando foi abordado por criminosos, que atiraram diversas vezes contra ele. A perícia encontrou mais de 15 perfurações de arma de fogo pelo corpo da vítima.

Ainda segundo a polícia, testemunhas relataram que cerca de 3 criminosos armados teriam participado da execução. Os suspeitos não levaram nenhum pertence do homem e a motocicleta dele também ficou no local do crime.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo de Edilson. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).