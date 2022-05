Motos barulhentas são apreendidas por tirar sossego de moradores no Amazonas

Manaus/AM - A Polícia Civil de Eirunepé, no Amazonas, apreendeu motocicletas com descargas adulteradas. A ação ocorreu em todos os bairros da sede do município e foi constatada várias adulterações que se enquadram na prática de crimes.

Conforme o investigador de polícia Gonzaga Rezende, as diligências iniciaram no sábado, após as equipes receberem diversas denúncias de que condutores de motocicletas estariam utilizando descargas adulteradas, conhecidas como escapamentos “Kadron”, causando desconforto à população devido à poluição sonora.

“Iniciamos as investigações e, durante as diligências, constatamos inúmeras adulterações que se enquadram na prática de crimes como perturbação do sossego alheio, que é passível de prisão simples com pena de 15 dias a 3 meses (Art. 42 – Lei n° 3.688/41), bem como modificar características do veículo sem prévia autorização da autoridade competente (Art. 98 – Código de Trânsito Brasileiro)”, detalhou o gestor.

Ainda de acordo com Gonzaga, as motocicletas apreendidas foram levadas para a sede da delegacia, e foram solicitados aos donos, os documentos dos veículos.

Os indivíduos também assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e, em seguida, foram liberados. Caso não seja comprovada a regularidade das motocicletas, elas serão encaminhadas ao parqueamento do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran), localizado na capital.