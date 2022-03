Motorista revela detalhes da briga com passageiro em Manaus e diz que mãe foi xingada

Manaus/AM - O motorista José Roberto de Oliveira, de 52 anos, prestou depoimento após se apresentar à delegacia com duas advogadas, nesta quarta-feira (23). O homem é suspeito de ter esfaqueado Alzimar Leão Lobato dentro do ônibus durante uma discussão, na última terça-feira (22), no bairro Morro da Liberdade, zona Sul.

Em depoimento, o motorista disse que o bate-boca iniciou após ele ser provocado pela vítima. Alzimar desceu do coletivo, continuou xingando a mãe de José Roberto, que não gostou e foi para cima do homem com a faca dizendo que ele aprenderia a respeitá-lo, segundo relatado pela delegada Elizabeth de Paula sobre a versão do acusado.

Ela ressaltou ainda que as câmeras de segurança do ônibus serão periciadas para confirmar se a versão do motorista é verdadeira.

"Quandos as vítimas vinheram para cá, elas já vinheram com filmagens, informações, já vinham dispostas a colaborar com a polícia. As próprias vítimas ficaram revoltadas, elas realmente viram o que realmente aconteceu (...) a princípio os passageiros achavam que o motorista havia dado um soco no homem e só depois observaram que se tratava de uma faca", acrescentou.

Ao ser questionado sobre o utensílio, o motorista contou que usava a faca para descascar tucumã e até mesmo laranja. Em outro momento, José Roberto também disse que usava a faca para se defender de possíveis assaltos.

A arma do crime não foi encontrada e segundo a delegada o motorista se desfez do utensílio. José Roberto prestou depoimento e em seguida foi liberado, já que a prisão não ocorreu em flagrante.

"Ele se comprometeu a se entregar desde que estivesse fora do flagrante. Foi isso que ele relatou para nossa equipe. Ainda assim nós tentamos diligenciar para tentar concluir a prisão cautelar, mas infelizmente não conseguimos", finalizou Elizabeth.