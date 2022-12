Motorista pula de carro em movimento para fugir de assalto em Manaus

Manaus/AM - Um motorista pulou de um carro em movimento para fugir de assaltantes, nesta quinta-feira (08), na rua Xavante, bairro Terra Nova, zona Norte da capital amazonense.

De acordo com a Polícia Militar, os criminosos estariam cometendo assaltos com um carro roubado, modelo Gran Siena, Preto. As vítimas acionaram a polícia e, durante patrulhamento na cidade, os militares localizaram o veículo e iniciou uma perseguição.

Os criminosos começaram a trocar tiros com a polícia e, durante a ação, o motorista do carro, que estava sendo feito refém, pulou do veículo ainda em movimento. Os bandidos conseguiram fugir em outro carro que estava dando apoio para eles.

No veículo roubado foram encontrados cerca de 10 celulares. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista.

O caso foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).