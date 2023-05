Motorista é preso suspeito de receptação ao dirigir carro furtado em Manaus

De acordo com as autoridades policiais lotadas na unidade especializada, o homem foi preso após as equipes serem comunicadas sobre a passagem de um veículo adulterado naquela região.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (15/05), por volta das 10h, José Karlisson Barbosa Marques, 26, pelo crime de receptação e adulteração veicular. A prisão ocorreu no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.