Motorista é preso ao transportar 40 sacos de carvão na AM-010

Manaus/AM -

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), apreendeu 40 sacos de carvão vegetal, na noite de sábado (28/10), na rodovia AM-010. Durante a ação, um homem, de idade não informada, foi preso.



A equipe de estágio supervisionado do VI Curso de Especialização em Policiamento Ambiental (CEPAM) realizava patrulhamento na rodovia, por volta das 18h30, quando abordou um veículo que transportava sacos de carvão vegetal.



Questionado se possuía o Documento de Origial Florestal (DOF), ele informou que não. Em vista disso, ele foi detido e encaminhado, juntamente com o material apreendido, para a 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).





Crimes ambientais



O Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) orienta a população que desmatar ou atear fogo em área particular e/ou pública de proteção; retirar, transportar ou guardar madeira e outros produtos de origem vegetal sem autorização do órgão competente, configura em crime ambiental, sujeitando seus autores às penalidades previstas na Lei.

Para denúncias dessa natureza, a população pode denunciar por meio do disque-denúncia 181, do 190 ou diretamente nos canais de comunicação do BPAmb, através dos telefones 98842-1547/ 98842-1553 e no e-mail: [email protected].