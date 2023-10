Foragidos da justiça são presos em Manaus

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

Já no bairro Cachoeirinha, militares da 1ª Cicom foram acionados pelo Ciops relatando que um indivíduo havia sido detido por motoristas de aplicativo, após ele ser flagrado cometendo roubo. No local, foi constatado que o homem possuía mandado de prisão em aberto por roubo e tráfico de drogas.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu dois homens, de 37 e 38 anos, em cumprimento a mandado de prisão. As ações ocorreram no sábado (28/10) e no domingo (29/10), nos bairros Tarumã, zona oeste de Manaus; e Cachoeirinha, zona sul.

