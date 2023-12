Motorista de condução preso por estuprar estudantes mostrava vídeos pornográficos para vítimas

Manaus/AM - O motorista de condução escolar preso por estuprar duas garotas de 12 anos, assediou e mostrou vídeos pornográficos para uma das vítimas, antes de consumar o crime.

Conforme a delegada Joyce Coelho, enquanto mostrava os vídeos, o homem dizia que ela deveria aprender como fazer as coisas que via.

“Ele faz condução escolar num carro particular, e isso infelizmente é muito comum na nossa cidade (...) Nesse caso, a adolescente de 12 anos de idade, desde o ano passado, desde 2022, esse homem fazia a condução tanto dela quanto da irmã mais nova, de entre 3 e 4 anos de idade. E ele costumava, em algumas ocasiões, deixar essa adolescente como última da rota”, explica.

Em depoimento, a vítima contou para a polícia que o homem fazia o transporte dela e da irmã menor, de 3 anos, desde de 2020. Nesse período, ele passou a assediá-la, puxar assuntos de cunho sexual e mostrar os vídeos. Ele também chegou a exibir o órgão genital para ela em algumas ocasiões.

“Ela contou que desde 2022, ele começou mostrando mídias pornográficas para ela, depois mostrava as partes íntimas, fazia com que ela tocasse nas partes íntimas e.

No dia do estupro, ele aproveitou que a adolescente tinha saído mais cedo da escola e a levou para a casa dele, no Conjunto Viver Melhor, no Lago Azul, onde consumou o crime.

A menina foi intimidada após o crime e não teve coragem de contar aos pais, mas acabou falando com uma amiga.

“Essa adolescente teve medo de contar para a genitora, porque nesse contexto dessas conversas, dessas abordagens, ele acabava dizendo que ele já tinha feito outras vítimas, que isso não ia dar em nada, que não adiantava ela contar para os pais, porque eles confiavam nele. Então ela ficou com muito medo e acabou desabafando com uma amiguinha. E a genitora dela só veio a saber após o contato da família dessa amiga. Então ela acabou revelando, confessando os fatos para a mãe e a mãe então fez a denúncia”.

O homem foi preso nesta manhã e contra ele, há ainda um outro boletim de ocorrência pelo mesmo crime. A vítima também tem 12 anos. Para a delegada, a prisão dele é de suma importância já que o trabalho dele com este público facilita os estupros.

“Então, daí a importância da gente noticiar essa prisão, até porque outras possíveis vítimas podem aparecer, bem como a gente precisava afastá-lo dessa atividade. Agora a gente está na virada de ano, vai começar um novo ano, então ele não pode ficar exercendo essa atividade, até porque já tem esse histórico de abuso dentro desse transporte escolar”, diz Joyce.

Um fato que chamou a atenção da polícia que além de ter esposa, esse homem também tem uma filha de 15 anos que moram na mesma casa onde ele cometeu os estupros.

A delegada pede que os pais de outras estudantes que eram transportadas pelo homem conversem com as filhas para descobrir se elas também foram vítimas. Caso isso tenha ocorrido, os pais devem procurar a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), que fica no Conjunto Morada do Sol, no Aleixo.