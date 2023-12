Motorista de condução escolar é preso após estuprar estudantes em Manaus

No caso da primeira denúncia, o autor desviou o caminho da rota da estudante, levou a vítima para sua casa e a estuprou. No decorrer das investigações, a polícia descobriu que o homem já tinha feito outra vítima da mesma idade, nas mesmas circunstâncias e com o mesmo modus operandi.

A prisão dele ocorreu nas primeiras horas desta manhã, na casa onde ele mora, no bairro Lago Azul, zona norte. Conforme a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), as vítimas foram duas menores de 12 anos.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.