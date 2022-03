Motorista de app tem faca colocada no pescoço durante assalto em Manaus

O homem levou o carro do motorista, modelo Gol, na cor vermelha, um celular e a quantia de R$ 300. O suspeito foi detido por policiais na avenida Beira Mar, no bairro Coroado, zona Leste.

Manaus/AM - Um homem de 19 anos foi detido após roubar um motorista de aplicativo. O criminoso solicitou a corrida e no decorrer da viagem colocou uma faca no pescoço da vítima.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.