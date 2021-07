Motorista de app recupera carro roubado em Manaus

A equipe em patrulhamento localizou o veículo Voyage, branco, placa PHN 0535, abandonado na via. Em seguida, a vítima que é motorista de aplicativo entrou em contato com os policiais repassando informações sobre o caso.

Manaus/AM - Policiais militares recuperaram, na tarde desta terça-feira (27), um veículo com restrição de roubo, na rua Tomaz do Amaral, bairro Petrópolis, zona sul de Manaus.

