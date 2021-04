Motorista de App é mantido no porta-malas durante arrastões em Manaus

De acordo com militares da 29° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava mantida em cárcere, enquanto quatro criminosos realizavam diversos arrastões no veículo por toda cidade.

Manaus/AM- Um homem de 38 anos foi resgatado de dentro do porta-malas do carro em que trabalhava, na segunda-feira (26), no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

