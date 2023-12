Motorista de app é investigado após comparsa ser preso por roubo em Manaus

Manaus/AM - Dayveson Torres Sampaio, de 36 anos, foi preso, nesta segunda-feira (18), em cumprimento a mandado de prisão preventiva por roubo majorado de aparelho celular. Ele atuava juntamente com um motorista de aplicativo que está sendo investigado.

A prisão ocorreu no beco Valentino Normando, bairro São Raimundo, zona oeste da capital amazonense.

Conforme a delegada Elizabeth de Paula, titular da unidade policial, Dayveson já havia sido preso em flagrante pelo 1° DIP no dia 20 de agosto deste ano, após realizar um roubo de celular na zona sul, utilizando um veículo. No entanto, devido a ter bons antecedentes, foi liberado na audiência de custódia.

“Posteriormente, uma vítima que teve o celular roubado, compareceu ao 3° DIP e mostrou filmagens de um veículo Fiat Mobi, de cor vermelha, com as mesmas descrições do carro que havia sido utilizado no primeiro roubo, e foi possível identificar que Dayveson estava envolvido em ambos os crimes”, explicou a delegada.

Com base nisso, Elizabeth de Paula representou à Justiça pela prisão preventiva do infrator, e a ordem judicial foi decretada pelo Poder Judiciário.

“Durante as diligências, verificamos que o carro tinha sido alugado em uma locadora de veículos por um ‘laranja’, espécie de intermediário que emprestou seu nome apenas para ser utilizado na prática criminosa”, disse a delegada.

Ainda segundo a titular, Dayveson atuava junto com um motorista de aplicativo de transporte, e as investigações seguem em andamento com o objetivo de efetuar a prisão desse outro suspeito.

“As vítimas não desconfiavam do veículo se aproximando, pois acreditavam tratar-se de motorista de aplicativo. Essa estratégia utilizada pelos criminosos facilitava a aproximação e a execução dos roubos”, relatou.

Dayveson responderá por roubo majorado. Ele será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.