Homem é preso com 250 munições em barreira policial no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 51 anos foi preso após ser flagrado com 250 munições para diversos calibres de arma de fogo, no município de Tabatinga, no interior do Amazonas. A apreensão foi efetuada, nesta terça-feira (19) pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em cumprimento da operação Paz.

No momento da abordagem ao veículo modelo Onix, os policiais encontraram os materiais escondidos embaixo do banco do passageiro. Entre os materiais apreendidos pelas Forças de Segurança estão 100 munições para calibre 22; 50 cartuchos de calibre 28 e 100 munições de calibre 38.

Além da munição, os policiais também encontraram um relógio; uma aliança; a carteira com documentos pessoais do condutor e o veículo que o homem dirigia no momento da abordagem.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) para os procedimentos de policia judiciária.