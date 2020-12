Motorista de App é esquartejado e colocado dentro de porta-malas em Manaus

Manaus/AM - O motorista Marcos Teixeira Maia foi encontrado esquartejado dentro de um carro na rua Rua Donicio Santos, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

As informações são de que o carro foi encontrado por um amigo da vítima, após acionar o rastreador do veículo. Ao chegar ao local, o homem percebeu o veículo aberto e a chave na ignição. A Polícia Militar foi acionada, e ao abrir o porta-malas, verificou que o corpo de Marcos estava com cabeça, braços e pernas separados do tronco.

O Departamento de Polícia Técnica Científica foi acionada e os restos mortais da vítima levados para o Instituto Médico legal (IML).

Moradores da rua relataram que o Marcos residia nas proximidades de onde ocorreu o crime. A família informou que ele chegou a fazer uma corrida durante o período da tarde, e desde então não entrou mais em contato.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve no local e já iniciou as investigações.