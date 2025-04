Motorista de app é encontrado em porta-malas de carro no Alvorada

De acordo com informações preliminares, os policiais do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) foram acionados e conseguiram localizar o homem após rastrear o celular dele.

ManausAM - Um motorista de aplicativo, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi encontrado dentro do porta-malas do próprio carro após ser sequestrado e mantido refém por criminosos, nesta segunda-feira (14), no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus.

