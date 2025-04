Foragido do Pará por tráfico de drogas é preso em São Gabriel da Cachoeira

“Com base nas informações recebidas, iniciamos as diligências e conseguimos localizar e prender Raimundo Cosmo aqui no município. Ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis”, informou o delegado.

Conforme o delegado Frank de Freitas, da DIP de São Gabriel da Cachoeira, o caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil por meio de uma denúncia anônima, que informava o paradeiro do foragido. Raimundo Cosmo estava foragido da cidade de Santarém, no Pará.

Manaus/AM - Raimundo Cosmo Araújo de Queiroz, de 57 anos, foi preso nesta segunda-feira (14), no município de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas. Ele estava foragido do Pará após ser condenado a sete anos de prisão em regime semiaberto pelo crime de tráfico de drogas.

