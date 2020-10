Motorista de app é encontrado dentro de porta-malas em Manaus

Manaus/AM - Um motorista de aplicativo foi encontrado dentro do porta-malas do próprio carro na noite desta quarta-feira (21), na rua Projetada 5, no bairro Santo Agostinho, zona Oeste de Manaus.

Segundo informações, a vítima aceitou solicitação de uma corrida no mesmo bairro, quando foi surpreendida por 3 criminosos que se passaram por clientes. Bastante nervoso, o motorista ainda conseguiu pedir ajuda aos colegas, sobre os suspeitos, antes de ser colocado no porta-malas do veículo.

Em seguida, os suspeitos abandonaram o carro com a vítima presa dentro. Os moradores da área que socorreram o homem e acionaram a polícia para apurar as circunstâncias do crime.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.