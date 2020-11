Motorista de app é encontrado dentro de porta-malas após assalto em Manaus

Manaus/AM - Um motorista de aplicativo, que não foi identificado, foi encontrado dentro do porta-malas do próprio carro, na noite deste domingo (29), no bairro Puraquequara, na zona Leste da capital amazonense.

De acordo com a polícia, a vítima estava desorientada, em estado de choque, quando foi encontrada pelos colegas da categoria que desconfiaram da demora em manter contato pelo grupo de motoristas. Ele teria sido abandonado dentro do carro após ter sido sequestrado durante uma corrida e colocado no porta-malas enquanto os criminosos realizavam assaltos pela cidade.

O motorista de app foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo. O estado de saúde dele não foi divulgado.

A Polícia Civil deve investigar o caso.