Motorista da linha 652 impede assalto ao alertar polícia em Manaus

O elemento informou para os policiais que iriam realizar um assalto dentro do transporte. O caso foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a realização dos procedimentos cabíveis.

Segundo informações repassadas pela polícia, o ônibus estava subindo a avenida quando o motorista percebeu dois elementos em atitudes suspeitas, o mesmo avistou os policiais e fez parada para a guarnição. Durante a abordagem no transporte coletivo foi encontrado uma arma de fogo calibre 38 com um dos meliantes.

