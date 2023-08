Motociclista que deu tapão em bunda de mulher em rua de Manaus é indiciado

Manaus/AM - João Paulo Nogueira da Silva, de 32 anos, foi indiciado nesta quarta-feira (16), pelo crime de importunação sexual, após desferir um tapa nas nádegas de uma mulher de 42 anos. O crime ocorreu na rua José Tadros, bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus.

Segundo o delegado Ivo Martins, titular do 5° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na ocasião do fato, a vítima estava caminhando por aquela via com sua filha, momento em que o homem passou em uma motocicleta e desferiu um forte tapa nas nádegas dela.

“Imediatamente a mulher procurou a delegacia e registrou o Boletim de Ocorrência (BO). Iniciamos as investigações e obtivemos as imagens das câmeras de segurança das proximidades do local, e com o apoio do Cerco Inteligente, conseguimos verificar a placa da motocicleta”, informou o delegado.

Conforme a autoridade policial, com base nisso, foi verificado que a moto pertencia a agência de aluguel de veículos, que posteriormente passou os dados da pessoa que alugou, que é irmão do suspeito. No dia do delito, João Paulo pegou a motocicleta sem o conhecimento do irmão. Após identificado, ele compareceu à delegacia para prestar depoimento.

“Destaco que vítimas de crimes como este se encorajem e não deixem de denunciar e de procurar a delegacia mais próxima para registrar o BO, para que assim possamos imputar as devidas responsabilidades aos infratores”, explicou Martins.

O delegado enfatizou, ainda, que está avaliando pelo contexto da situação um possível crime de lesão corporal, tendo em vista que a vítima ficou bastante machucada, mas inicialmente ele foi indiciado pelo crime de importunação sexual, que possui pena de 1 a 5 anos. Ele ficará à disposição da Justiça.