Motociclista por aplicativo é assassinado em Manaus

A menos de um quilômetro onde agentes do Instituto Médico Legal (IML), faziam a remoção de Marcos, estava estirado no chão o corpo de Robert, morto com um tiro na cabeça. Testemunhas disseram que os assassinos, mais uma vez, fugiram em um carro Gol de cor preta.

Não muito longe, na rua 89 do conjunto Mutirão, Marcos Diego, de 25 anos, foi abordado por atiradores que estavam em um carro modelo Gol, de cor preta, e baleado com 6 tiros. Ele morreu na hora.

O primeiro foi na rua 287, do bairro da Cidade Nova, quando ocupantes de um carro preto levaram um jovem, que ainda não teve a identidade revelada, para uma área de mata, e o mataram com 16 tiros.

