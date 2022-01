Motociclista é preso suspeito de cometer assaltos com faca em Manaus

Manaus/AM - Um motociclista suspeito foi preso nesta sexta-feira (28), na rua 27, no bairro Cidade Nova, na zona Norte de Manaus.



De acordo com informações da polícia, uma viatura foi acionada sobre um assalto no bairro Novo Aleixo, no qual o suspeito estaria em uma moto azul.



Após buscas pela região, a polícia localizou o motociclista com as mesmas características, em uma moto azul, na companhia de outro homem em uma moto preta, que conseguiu fugir.

O condutor da motocicleta azul foi detido portando três celulares e 1 faca, e encaminhado para uma delegacia.