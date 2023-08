Motociclista baleado em briga de trânsito morre em hospital em Manaus

Um deles atingiu Anderson na cabeça. Segundo informações repassadas pela polícia, o suspeito do crime foi preso ainda no local.

Anderson estava internado em estado grave no Hospital João Lúcio e não resistiu ao ferimento. O jovem era motorista de aplicativo e foi ferido após se envolver em uma discussão com um motorista em um posto de combustível na rua José Romão.

Manaus/AM - Morreu na madrugada desta terça-feira (8), Anderson Filho Parente Gama, 20, o motociclista baleado na cabeça durante uma briga de trânsito ocorrida no conjunto Colina do Aleixo, na zona leste, nessa segunda-feira (7).

