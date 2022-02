Morto em briga de bar em Manaus era sargento da marinha

Manaus/AM - Osmar Caetano de Lima, 41, baleado durante uma briga que aconteceu na madrugada deste domingo (20), no bairro Cidade Nova, era militar da marinha.

De acordo com informações da polícia, o militar estava em uma festa por volta das 03h na companhia da namorada e da ex-mulher. Em certo momento, ele teria discutido com os administradores da festa, que expulsaram os três do estabelecimento.

Após serem expulsos, o militar pegou uma arma em seu carro e atirou várias vezes para o alto. Neste momento, um homem não identificado reagiu e atirou contra o militar, que morreu dentro do seu veículo.

Segundo a polícia, a ex-mulher do militar teria pego a arma que estava com ele e atirou em direção ao bar em que estavam. Um dos tiros atingiu Fagner Fernandes Silva, 29, que não tinha envolvimento na discussão. Ele foi socorrido, mas acabou morrendo no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. A suspeita de atirar contra o bar foi presa e vai passar por audiência de custódia.

“A Marinha está prestando todo o apoio necessário para os familiares do militar e irá acompanhar o caso junto às autoridades competentes”, disse a Marinha do Brasil em nota.