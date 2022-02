Homem é preso com drogas e arma caseira em Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado como Luiz Fernando Camelo, 19, foi preso com drogas e uma arma caseira após ser denunciado neste domingo (20), na rua Santa Marta, no bairro Zumbi, na zona Leste de Manaus. De acordo com informações da polícia, uma denúncia anônima informou sobre um suposto carregamento de drogas no local. A equipe policial encontrou o suspeito que confessou ter guardado uma arma e uma quantidade de entorpecentes nos fundos do terreno abandonado. Uma arma de fabricação caseira calibre 28, 4 munições intactas, 12 trouxinhas de oxi, 2 trouxinhas de maconha e cocaína foram apreendidas. O suspeito foi detido e encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia.

