Moradora de rua apanha após pedir alimento em casa no Amazonas

Para a Polícia Militar, a mulher contou que havia acabado de sair do hospital e que foi pedir comida pela região. Ao chegar na frente da casa do suspeito, ele teria pedido que ela fosse embora e a espancou com um pedaço de pernamanca.

Manaus/AM - Uma moradora de rua acusou o dono de uma casa na avenida 7 de Setembro, em Itacoatiara, de lhe bater no momento em que ela pedia comida no local. O caso aconteceu neste sábado (19).

